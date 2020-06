Inter-Sampdoria, Quagliarella rischia il forfait: il bomber ai box

In vista di Inter-Sampdoria, Ranieri potrebbe dover fare a meno del uomo migliore: Quagliarella, infatti, sembra destinato a non giocare la partita a causa di un problema muscolare. Il bomber continua a svolgere allenamenti individuali e la sua presenza continua ad essere in dubbio. Ranieri confida di recuperarlo in extremis ma il calendario non aiuta e potrebbe essere risparmiato per il prossimo turno. Nell’Inter potrebbe avere una chance Sanchez, tra l’altro protagonista all’andata con una rete.

