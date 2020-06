Colpo di scena: rispunta Giroud per l’attacco

A sorpresa, rispunta Giroud per l’attacco. Nonostante il rinnovo firmato un mese fa con il Chelsea, secondo ‘L’Equipe’ potrebbe andare via dopo l’arrivo di Werner. Conte potrebbe tornare all’assalto del giocatore per il ruolo di vice-Lukaku, riaccendendo una pista che sembra sfumata definitivamente. Ora toccherà al giocatore decidere se accettare di fare panchina a Londra o giocarsi le proprie chance a Milano.