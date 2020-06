Post Handanovic, Radu in pole per il futuro

L’Inter deve risolvere anche la ‘grana’ portiere. Handanovic è ormai prossimo ai 36 anni e servirà un nuovo portiere giovane e affidabile per il futuro. I nerazzurri sembrano orientati a dare fiducia a Radu, estremo difensore ex Genoa che ha dimostrato le proprie qualità in Serie A nell’ultimo biennio. Secondo ‘Tuttosport’, il classe 1997 dovrebbe disputare la prossima stagione come vice dello sloveno per ambientarsi ed essere pronto al momento del cambio di guardia.

