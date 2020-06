Calciomercato Inter, calato il tris: “Incontrerò la società per firmare”

Nuova operazione di calciomercato Inter. Beppe Marotta e Zhang Jr hanno riunito la famiglia Carboni in nerazzurro: arriva l’annuncio.

Più che un club, l’Inter è una famiglia. Sono diversi i calciatori e non solo che hanno espresso questo tipo di giudizio dopo essere passati, anche per breve tempo, ad Appiano Gentile. Come era ai tempi di Moratti, anche con il gruppo Suning la famiglia è un valore importante e a tal proposito si registra una operazione di calciomercato della società nerazzurra che riguarda i Carboni. L’Inter non solo raddoppia, ma triplica. A gennaio è arrivato Franco Carboni, esterno offensivo argentino con passaporto italiano classe 2003 aggregato alla formazione Under 17. Ora il club meneghino ha preso anche suo fratello Valentin, 15enne centrocampista che arriva anche lui dal Catania. Per completare il quadro, ecco il padre dei due giovani talenti Ezequiel Carboni, che ha ufficializzato il tutto.

Inter, Ezequiel Carboni ufficializza il suo arrivo e quello del figlio

In attesa del comunicato ufficiale da parte dell’Inter, l’annuncio ufficioso è arrivato direttamente da Ezequiel Carboni ai microfoni del quotidiano ‘La Sicilia’: “C’era una parola spesa e l’Inter l’ha mantenuta sul piano contrattuale. Incontrerò il club per firmare un contratto come uomo scouting e poi farò il corso di allenatore per acquisire il patentino in Italia. Mio figlio Valentin lascia una città che gli ha dato molto: ancora una volta diciamo grazie a Catania e al Catania”.

