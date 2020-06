Brozovic: il centrocampista croato spera di rientrare con il Parma

Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic potrebbe tornare disponibile già domenica prossima per la sfida contro il Parma. Una notizia che farà molto piacere alla squadra e soprattutto ad Antonio Conte

INTER BROZOVIC AGGIORNAMENTO/ Buone notizie per la squadra nerazzurra e soprattutto per Antonio Conte, arrivano dalle condizioni di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista croato potrebbe tornare disponibile domenica 28 giugno per la partita valida per la 28esima giornata di campionato contro il Parma. Il calciatore si era infortunato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, per un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Per il tecnico nerazzurro, riavere a disposizione il giocatore sarebbe molto importante, visto che in quella zona nevralgica del campo ha veramente i calciatori contati.

Non è da sottovalutare nemmeno l’importanza che ha Brozovic nell’economia della squadra nerazzurra, sia come creatore di gioco che come incontrista davanti alla difesa.