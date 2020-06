Inter-Sassuolo, Conte: “Pari che ci fa male. Ecco cosa posso fare”

Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte dopo il pareggio casalingo col Sassuolo

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ dopo il rocambolesco e brutto pari col Sassuolo che spegne definitivamente le residue speranze scudetto dell’Inter: “E’ un risultato che ci deve far rammaricare e che ci fa male, abbiamo avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita. Non lo abbiamo fatto e concesso loro il pareggio. Dispiace, c’è molto rammarico… Se andiamo a rivedere i gol presi ci sono diversi errori, piccoli e grossi, individuali. Nello spogliatoio c’era molta delusione perché lo sforzo è stato enorme, purtroppi i dettagli fanno la differenza. E questa è una cosa che ripeto all’infinito. Io l’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per far crescere questo gruppo e alzare il livello. L’avversario era ostico, nonostante le difficoltà e le defezioni a centrocampo alla fine abbiamo tenuto botta e creato tanto. Non mi ricordo parate particolari di Handanovic, ma alla fine abbiamo preso tre gol… Abbiamo perso dei punti in maniera sciocca. Scudetto? Non lo so cosa può succedere e dove possiamo arrivare, sicuramente voglio vincere le restanti undici partite poi se ci sono altre squadre più brave di noi tanto di cappello. Ma noi dovremo cercare di ottenere il massimo, per non avere rimpianti che invece stasera ci sono…”

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, guai per Conte | Addio e niente Europa League