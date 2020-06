Calciomercato Inter, Lautaro e Moses-Sanchez | Marotta allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Beppe Marotta prima della sfida col Sassuolo valevole per la 27esima di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Dazn’ prima di Inter-Sassuolo. L’Ad ha risposto in chiave calciomercato prima su Lautaro Martinez e poi sui ‘casi’ Moses e Sanchez: “Siamo stati molto chiari, l’Inter è un club nobile che non intende vendere i suoi giocatori migliori. Per adesso Martinez non ha manifestato alcuna volontà di andare via, per cui non esistono i presupposti per il suo trasferimento in un altro club”.

Calciomercato Inter, Marotta: “I ‘casi’ Sanchez e Moses delle anomalie. Auspico che…”

Per quanto riguarda Sanchez e Moses, le loro sono situazioni anomale sono senz’altro anomale dal punto di vista regolamentale, che in aggiunta trovano una disparità di intenti da una società all’altra. Adesso ci troviamo a fare delle trattative vere e proprie – ha sottolineato Marotta in conclusione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – quindi riteniamo che debbano esserci delle norme per tutelare tutti. Auspico che ci sia un intervento per disciplinare questa anomalia dei prestiti”.

