Nuova offerta del Barcellona per Lautaro: Inter pronta a dire no

Nuova offerta del Barcellona per Lautaro Martinez. Il presidente Bartomeu, secondo ‘fichajes.net’, ha pronta una nuova offerta per l’Inter che ha già in mente di dire rifiutare: 75 milioni più Junior Firpo, esterno mancino che ha militato nel Betis Siviglia. I nerazzurri continueranno a rifiutare ad oltranza per due motivi: o sarà pagata la cifra di 111 milioni di euro o il Barcellona proporrà una contropartita tecnica valida per convincere i nerazzurri. Da tempo c’è l’accordo tra i catalani e il giocatore ma i nerazzurri non intendono farlo partire alle giuste condizioni economiche.

