Parma-Inter, Barella ed Esposito la prima in serie A contro i ducali

Parma-Inter, la sfida con la formazione emiliana evoca dolci ricordi al centrocampista Nicolò Barella e all’attaccante Sebastiano Esposito. I due calciatori hanno esordito in serie A proprio contro la formazione ducale

PARMA-INTER BARELLA ESPOSITO/ Domani sera alle ore 21.45 scenderanno in campo allo stadio Tardini di Parma la formazione di casa e l’Inter, per concludere la 28esima giornata del campionato di serie A. La squadra ducale, evoca dolci ricordi che accomunano due calciatori nerazzurri: Nicolò Barella e Sebastiano Esposito. Il centrocampista ha infatti esordito in serie A con il Cagliari il 4 maggio 2015 proprio contro la squadra emiliana, con la quale aveva anche giocato il 14 gennaio 2015 in Coppa Italia. Il giovanissimo attaccante nerazzurro invece aveva disputato la sua prima partita in serie A nella gara di andata disputata il 26 ottobre 2019 e terminata 2-2, entrando al 73′ al posto di Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, bufera Conte | Nuovo scontro con la società

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bufera Conte | Nuovo scontro con la società

LEGGI ANCHE >>> Vidal: “Ho un ottimo rapporto con Conte, sa che sono un vincente”

In vista della gara contro la formazione emiliana, il tecnico Antonio Conte spera di poter recuperare il centrocampista, che dovrebbe giocare al fianco di Gagliardini, inoltre potrebbe regalare qualche minuto anche al suo giovane attaccante, qualora la partita lo consentisse.