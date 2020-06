Calciomercato Inter, colpaccio Hakimi | Affare in chiusura

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’operazione Hakimi con il Real Madrid. A sorpresa i nerazzurri sono vicini a chiudere l’acquisto del terzino marocchino

L’Inter è vicina a piazzare un grande colpo di calciomercato: Achraf Hakimi. Dalle indiscrezioni delle ultime settimane alla notizia data poco fa da ‘Sky Sport’, l’affare tra la società targata Suning e il Real Madrid è in chiusura per circa 40 milioni di euro. Sul laterale marocchino, chiesto con forza da Antonio Conte, ci sono pure Bayern Monaco e Borussia Dortmund (che vuole riscattarlo dopo i due anni di prestito), ma il classe ’98 ha scelto il progetto nerazzurro. Pochi i dettagli da sistemare, fumata bianca in arrivo.

Calciomercato Inter, Hakimi e Alonso: possibile tentativo di scambio col Chelsea

Conte vuole uno specialista pure per la fascia sinistra, con il preferito che dovrebbe essere ancora Marcos Alonso. Il Chelsea è disposto a privarsene ma vuole sui 30 milioni di euro, cifra non bassa considerato che lo spagnolo compierà 30 anni il prossimo dicembre. Marotta potrebbe provare a inserire nell’affare il cartellino di Vecino, che in Inghilterra dicono piaccia molto ai ‘Blues’. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

