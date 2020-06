Cambiasso: “Conte si è un po’ trovato obbligato a fare quella formazione”

Inter, l’ex centrocampista Esteban Cambiasso ha voluto dare la sua opinione sulla situazione della sua ex squadra. L’ex calciatore ha trovato una giustificazione sulla formazione scelta da Conte con il Sassuolo

INTER CAMBIASSO DICHIARAZIONI/ L’ex centrocampista del ‘Triplete’ nerazzurro Esteban Cambiasso, ha voluto dare il suo parere sulla sua ex squadra intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Conte aveva infortuni e giocatori che venivano da altri infortuni. Si è un po’ trovato obbligato a fare quella formazione. I problemi col Sassuolo nascono dalla partita prima e se giochi ogni tre giorni questo è un punto fondamentale: se è una partita da 5-0 non puoi trascinartela fino al 95esimo, a quel punto ti trascini altri problemi per la prossima partita.

Saper tenere il ritmo ogni tre giorni dipende anche da quello: sai che al 60esimo, 65esimo ce l’hai in mano, che è diverso dover lottare fino alla fine. Se l’Inter esce dalla lotta scudetto non è per il pareggio col Sassuolo, ma perché chi è davanti vince e ci sono sempre meno giornate, quindi diventa molto più difficile“.