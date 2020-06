Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Domani le visite mediche

Le ultime di calciomercato Inter si soffermano sui dettagli dell’operazione Hakimi con il Real Madrid. Dopo le visite mediche il laterale marocchino firmerà un quinquennale

E’ fatta, l’Inter ha chiuso l’operazione Hakimi. Nelle casse del Real Madrid finiranno 40 milioni di euro più altri 5 di bonus, con il laterale marocchino atteso domani a Milano per le rituali visite mediche prima della firma sul contratto quinquennale da oltre 5 milioni di euro netti a stagione. Ora il classe ’98, salito alla ribalta nelle ultime due stagioni vissute in prestito al Borussia Dortmund, si trova nella Capitale spagnola per sbrigare le ultime formalità burocratiche. Domattina l’arrivo nel capoluogo lombardo per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

