Cavani può saltare: il Real Madrid pronto ad inserirsi se parte Jovic

Cavani può saltare: il Real Madrid pronto ad inserirsi se parte Jovic

Edinson Cavani potrebbe saltare in casa Inter. L’attaccante uruguaiano, secondo ‘Don Balon’, è diventato un obiettivo del Real Madrid qualora dovesse essere ceduto Jovic. I ‘blancos’ cercano un attaccante importante che possa alternarsi con Benzema e per questo motivo sarebbero propensi a prendere l’ex Napoli a costo zero. L’offerta si aggirerebbe sui 9 milioni di euro a stagione per due anni.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro