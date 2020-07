Conferme su Pinamonti: ennesimo sgarbo della Juventus all’Inter

Conferme su Pinamonti: ennesimo sgarbo della Juventus all’Inter

Arrivano conferme sull’interesse della Juventus per Andrea Pinamonti. Secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri stanno pensando al prodotto del vivaio nerazzurro per sistemare l’attacco per il futuro. Attualmente al Genoa dove non sta trovando molto spazio, l’Inter detiene un diritto di riacquisto che al momento è in bilico: in tal caso, il Genoa potrebbe riscattarlo interamente per 18 milioni di euro e successivamente rivenderlo ai bianconeri. I contatti con l’agente Raiola sono frequenti e l’affare potrebbe andare in porto.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro