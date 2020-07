Conte: il Milan può aiutare i nerazzurri a recuperare su Lazio e Juve

Inter, il tecnico Antonio Conte e i tifosi nerazzurri dovranno giocoforza tifare gli odiati cugini rossoneri nelle due prossime giornate del campionato di serie A

INTER CONTE SPERA NEI CUGINI/ Curiosa situazione in casa Inter, visto che per avere qualche chance in più di rientrare ulteriormente nella lotta scudetto, la squadra di Antonio Conte dovrà sperare nei ‘cugini‘. Infatti sabato 4 luglio, nel prossimo turno di campionato, la formazione di Stefano Pioli sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio e nella giornata successiva martedi 7 luglio, affronterà al Meazza quella di Sarri. Dal canto suo la formazione nerazzurra, potrebbe a sua volta fare un favore ai rossoneri battendo il Verona, nella sfida di giovedì 9 luglio al Bentegodi. Il Milan in questo momento è settimo e verrebbe ammesso al preliminare di Europa League, ma con il Verona a un solo punto e Cagliari e Parma non lontanissime, deve pensare principalmente anche a se stesso. Inoltre la Lazio sarà spuntata, visto che dovrà fare a meno sia di Immobile, che di Caicedo, un’altra notizia che ha permesso a Pioli di essere ottimista, nonostante il risicato pareggio ottenuto nel recupero contro la Spal ultima e in 10 per più di metà incontro.

Queste le sue dichiarazioni: “Possiamo tenere testa a Lazio e Juventus“. Queste parole, metteranno per una volta d’accordo i tifosi delle due squadre milanesi.