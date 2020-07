L’Inter torna alla carica per Edin Dzeko che potrebbe anche salutare la Roma. I nerazzurri pensano ad un possibile scambio

Caccia ad un nuovo attaccante per l’Inter che vuole accontentare le richieste di Conte che sin dalla scorsa estate avrebbe voluto in rosa un centravanti esperto in grado di svolgere il ruolo di vice-Lukaku. L’anno scorso il nome in voga fu quello di Edin Dzeko che alla fine però decise di restare ancora a Roma fortificando il rapporto con i giallorossi. L’attuale situazione finanziaria nella quale versa la società capitolina potrebbe però portare anche ad un addio del bosniaco per snellire magari il monte ingaggi e fare cassa. Diverse le opzioni per l’Inter che potrebbe provare ad imbastire l’operazione. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occhi su Dzeko: ipotesi di scambio

Antonio Conte vorrebbe ancora fortemente Edin Dzeko e per accontentarlo l’Inter potrebbe offrire 6 milioni di euro più il prestito con diritto di Radja Nainggolan, prossimamente di ritorno da Cagliari.