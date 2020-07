Gravina: “Stiamo lavorando perché i tifosi possano tornare allo stadio”

Inter, il presidente della Figc Gabriele Gravina torna a far sperare i tifosi. Il dirigente si augura di poter permettere a breve di far tornare la gente allo stadio seppur in numero ridotto

INTER GRAVINA DICHIARAZIONI/ Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha voluto dare alcune spiegazioni in merito alla possibilità di riavere a breve e almeno in parte, il pubblico sugli spalti. Queste le sue dichiarazioni riprese dal quotidiano ‘Avvenire’: “Stiamo lavorando perché i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico”. Poi ha spiegato: “Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%. Il problema è la gestione dei flussi. Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso Cts ci darà la possibilità di far accedere i tifosi negli stadi”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Un’ottima notizia sicuramente per gli appassionati ma si spera sempre nella disciplina degli stessi, visto che se per impianti come l’Olimpico di Roma o il Meazza di Milano la capienza di circa 80000 posti potrebbe permettere ad almeno 18/20000 tifosi di assistere all’evento, in stadi più piccoli potrebbe essere un problema. In ogni caso sarebbe un piccolo segnale verso un ritorno alla normalità.