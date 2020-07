Calciomercato Inter, ‘formula’ Emerson Palmieri | Le ultime di InterLive

Le informazioni raccolte dalla redazione di Interlive.it sull’operazione Emerson Palmieri. Il laterale italo-brasiliano scelto per rinforzare la corsia mancina

Marotta ha smentito trattative in corso per Emerson Palmieri, ma sia in Inghilterra che indiscrezioni da noi raccolte confermano l’intenzione da parte dell’Inter di mettere davvero le mani sul cartellino del laterale italo-brasiliano. E’ l’ex Roma, dunque, il prescelto di Conte (che lo ha già allenato a Londra) per rinforzare la corsia mancina, considerate le partenze di Asamoah e Biraghi. Si parla di una possibile quanto imminente offerta da 20 milioni di euro, ma anche di un Marotta che punta ad acquistarlo in prestito oneroso più diritto di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri a titolo definitivo: le ultime di INTERLIVE

Emerson Palmieri è ai margini e sulla lista dei partenti del Chelsea, tuttavia, stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, difficilmente il club di Roman Abramovich acconsentirà alla sua cessione con l’iniziale formula del prestito. I ‘Blues’, notoriamente ossi duri e bottega molto cara, vogliono disfarsene ma a titolo definitivo, come del resto è stata chiusa l’operazione Hakimi, il futuro titolare della fascia destra.

Sul classe ’94 c’è anche la Juventus di Sarri, ma adesso l’Inter sembra molto avanti anche perché l’eventuale assalto dei bianconeri è legato alla vendita di Alex Sandro.

