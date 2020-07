Alaba resta un sogno: secco no ai nerazzurri dalla Germania

L’Inter vorrebbe prendere David Alaba del Bayern Monaco, 28enne esterno austriaco che potrebbe lasciare il Bayern in estate a causa del contratto in scadenza nel 2021. Se l’interesse dei nerazzurri è concreto, non si può dire del giocatore che non sembra minimamente intenzionato a vestire la casacca nerazzurra. Il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk ha svelato che Alaba sta continuando le trattative per il rinnovo ma che potrebbe muoversi solo per club del calibro di Real e Barcellona.

