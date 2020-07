Alessio: “Conte ha dato un cambio di marcia con risultati e prestazioni”

Inter, l’ex vice allenatore di Antonio Conte Angelo Alessio ha voluto dare il suo parere sulla prima stagione de tecnico nerazzurro. La sua opinione è positiva

INTER ALESSIO ‘INCENSA’ CONTE/ L’allenatore Angelo Alessio ex secondo di Antonio Conte, ha voluto dare il suo parere sull’allenatore nerazzurro intervistato da TuttoMercatoWeb Radio. Queste le sue prime dichiarazioni: “Conte ha dato un cambio di marcia con risultati e prestazioni, anche pensando al percorso Champions“. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Dopo la brutta sconfitta della squadra meneghina contro il Bologna, molti media hanno ipotizzato che il tecnico potrebbe fare una bella rivoluzione, facendo un drastico cambio dei calciatori nella rosa e l’allenatore ha spiegato: “A caldo dopo una gara si dicono tante cose, poi dopo si ragiona meglio. Qualsiasi squadra poi si siederà attorno a un tavolo per capire chi tenere e chi no. L‘Inter vuole tornare a vincere e si devono trovare gli uomini giusti e non sbagliarli”.