Calciomercato Inter, Eriksen traballa l Ipotesi super scambio

Arrivato a gennaio come ciliegina sulla torta, Christian Eriksen ha fin qui deluso. Il futuro potrebbe essere riscritto già la prossima sessione di mercato

Ancora un passo falso per l’Inter di Antonio Conte che ieri ha raccolto una clamorosa sconfitta in casa contro il Bologna. Ennesima prestazione sottotono anche per Christian Eriksen arrivato a gennaio per far fare il salto di qualità definitivo alla fase offensiva dei nerazzurri e ritrovatosi invece a fare i conti con un adattamento più complicato del previsto. Il danese ha fatto infatti intravedere solamente a tratti il suo enorme potenziale lasciando per il resto ben più di qualche dubbio sulla sua efficacia in Serie A ed in particolare negli schemi di Conte. Qualora le cose dovesse continuare ad andare in questa direzione non sono escluse mosse clamorose in sede di mercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen delude: tre club sul danese

Qualora Eriksen dovesse continuare a deludere, l’Inter potrebbe anche prendere una decisione drastica che è quella della cessione. In questo caso però servirebbe una proposta corposa da almeno 50/60 milioni di euro per convincere la dirigenza nerazzurra a privarsi del trequartista danese ex Tottenham.

Le pretendenti comunque non mancherebbero con il Real Madrid che lo cercò già nel corso della sua esperienza inglese, oltre alle due compagini di Manchester. Nello specifico con il City di Guardiola, Marotta potrebbe intavolare una trattativa di scambio con l’attaccante brasiliano Gabriel Jesus, che piace molto a Conte.

