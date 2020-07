Calciomercato Inter, bomber per Conte | Scambio ‘grazie’ a Spalletti

Mercato sempre in fermento per l’Inter che lavora anche dal punto di vista degli scambi. Situazioni aperte con la Roma

L’ultimo KO rimediato contro il Bologna ha incrinato ulteriormente le certezze dell‘Inter di Conte che ha di fatto visto sfumare le ultime speranze scudetto. Una sconfitta che ha convinto ancora di più la dirigenza nerazzurra ad intervenire in sede di calciomercato per potenziare la rosa a disposizione del tecnico salentino. Tra i desideri di Conte c’è sicuramente un nuovo attaccante in grado di agire anche da vice Lukaku conferendo inoltre esperienza e profondità al reparto. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto in mediana | Scambio col Napoli

Calciomercato Inter, scambio ‘grazie’ a Spalletti: Dzeko-Nainggolan

L’Inter punta dritto ad un nuovo bomber con due vecchi pallini che potrebbero tornare in auge. Il primo è quello di Giroud che ha però rinnovato col Chelsea, mentre il secondo è quello di Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Pogba | Data e cifre

In merito al centravanti giallorosso un ‘aiuto’ potrebbe arrivare dell’ex Luciano Spalletti che potrebbe tornare a lavorare sulla panchina della Roma. Il tecnico toscano qualora dovesse tornare nella capitale, potrebbe anche favorire uno scambio alla pari tra Nainggolan, vecchio pupillo, e Dzeko con il bosniaco in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione Conte | Nel mirino anche i big