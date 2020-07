Marotta: “Eriksen out, vi spiego”. Poi non dà certezze assolute su Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le parole dell’Ad nerazzurro Marotta prima della sfida di campionato contro il Torino

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Inter-Torino. Dall’esclusione di Eriksen alle voci su Conte, ecco le parole dell’Ad nerazzurro:

ERIKSEN E SKRINIAR FUORI – “Non sono due bocciature, se Conte ha deciso così evidentemente ci sono riscontri soggettivi suoi. Giochiamo ogni tre giorni e quindi mi sembrano scelte assolutamente normali”.

Calciomercato Inter, incertezza Conte | Marotta: “Credo che non ci siano cambiamenti…”

VOCI SU CONTE – “C’è senz’altro amarezza per gli ultimi risultati, ma bisogna fare una valutazione a trecento sessanta gradi. Il cammino fin qui sta dando delle soddisfazioni, Conte aveva l’obiettivo di migliorare le risorse a sua disposizione e ci sta riuscendo. Siamo contenti del suo lavoro e di quello della società. Se ha fatto il massimo? Si può sempre migliorare, il lavoro è stato ottimo ma possiamo ancora migliorarci per ridurre il gap dalla Juventus. Conte anche l’anno prossimo? Credo che non ci siano cambiamenti, certo lui è un allenatore ambizioso che vuole vincere, però non dobbiamo dimenticare che è il primo anno che allena questo gruppo. E’ normale che lui dopo partite non vinte si lasci andare a delle esternazioni che fanno parte solo di sue dinamiche comunicative. La pressione arriva dall’esterno e non dall’interno, ma noi dobbiamo trovare maggiore forza e convinzione nei nostri mezzi. Non sono alibi, però alcuni infortuni in una zona precisa (il centrocampo, ndr) del campo stanno incidendo”.

CALO NEL GIRONE DI RITORNO – “Questo è un anno anomalo e lo stiamo vedendo ora con la ripresa. Il post Covid ha portato un’esperienza nuova che va ancora calibrata, in cui si scontrano tante problematiche. Abbiamo perso punti con diverse provinciali e in questo caso dobbiamo sicuramente migliorare”.

BROZOVIC – “Sono fatti che ci dispiacciono, al di là della multa rimane il rammarico. Sono ragazzi giovani e devono capire che la vita privata va tutelata, riposare bene e tante altre cose sono importanti per un professionista. Serve rispetto per società e compagni. La multa è stata fatta, poi il resto lo valuteremo noi”.

