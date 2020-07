Calciomercato Inter, dalla Spagna: clamoroso patto tra Zidane e Conte

Indiscrezioni clamorose in ottica calciomercato Inter. Antonio Conte avrebbe stretto un patto con Zidane, allenatore del Real Madrid.

L’acquisto già ufficializzato per la prossima stagione di Achraf Hakimi ha testimoniato ancora una volta gli ottimi rapporti che intercorrono tra l’Inter ed il Real Madrid, proprietario del cartellino del terzino marocchino che giocava nel Borussia Dortmund. Ma le strade del calciomercato sono infinite e gli alleati di oggi possono diventare gli avversari di domani. Non è raro, infatti, che due club importanti abbiano obiettivi comuni, ma la crisi economica che ha fatto seguito al coronavirus impone di evitare aste al rialzo. A tal proposito dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione.

Inter, intreccio di mercato con il Real Madrid: i dettagli

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘Don Balon’, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra Antonio Conte e Zinedine Zidane. I due, che mantengono un’amicizia nata ai tempi in cui erano compagni di squadra alla Juventus, sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo per le rispettive squadre. Da qui sarebbe nato un patto di mercato: il tecnico francese dei blancos avrebbe promesso di ritirarsi dalla corsa a N’Golo Kante, pallino dell’allenatore nerazzurro che lo ha avuto al Chelsea, se l’Inter dovesse mollare la presa per Sandro Tonali.

Il club meneghino ha già una bozza di accordo con il mediano del Brescia e il gruppo Suning vuole puntare su giocatori giovani. Vedremo se questa alleanza potrà andare in porto.

