Le formazioni ufficiali della sfida Inter-Torino in programma allo stadio ‘Meazza’ e valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Inter-Torino di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’ e valevole per la 32esima giornata di Serie A. Antonio Conte spiazza tutti escludendo dall’undici di partenza Skriniar, a vantaggio di Godin e di nuovo Eriksen in favore di Borja Valero. Sorprende un po’ anche la presenza di D’Ambrosio al posto di Candreva, davanti invece come previsto Lautaro Martinez con Sanchez che rimpiazza l’acciaccato Lukaku. Il belga nemmeno in panchina. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Dall’altra parte Longo opta per un 3-4-1-1 con Verdi a supporto di Belotti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Torino, Conte: “Paghiamo errori individuali. Vecino di nuovo out”

Formazioni Ufficiali Inter-Torino

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All.Conte

TORINO (3-4-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti. All.Longo

ARBITRO: Massa di Imperia

