Calciomercato, sciocchezza Inter: secondo addio a costo zero

Fanno discutere le ultime scelte di Piero Ausilio e Beppe Marotta in ottica calciomercato Inter. Un altro giovane talento se ne va a costo zero.

Due volte in meno di tre mesi. All’Inter sta succedendo qualcosa di strano sul mercato dei giovani talenti della Primavera. Lo scorso aprile Willy Gnonto, attaccante italo-ivoriano classe 2003, ha firmato un contratto da professionista con lo Zurigo, sfruttando il contratto in scadenza con i nerazzurri. Ora lo stesso avviene con Lorenzo Colombini, terzino sinistro meneghino cresciuto nell’Inter, di cui si parla benissimo. Stanco di aspettare una proposta all’altezza, il Nazionale Under 19 ha deciso di andarsene da svincolato: il suo futuro è allo Spezia. Sorprende molto la decisione di Ausilio e Marotta di non offrirgli un nuovo contratto. La speranza è che in futuro non ci si debba pentire di non aver creduto in lui.

