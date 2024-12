Taremi è già stato scaricato. Clamoroso: “Sostituto dalla Serie B”

L’iraniano contro il Bayer Leverkusen è stato autore di una prova ancora una volta insufficiente. E si parla già del suo possibile sostituto

Prima parte di stagione molto complicata per il reparto offensivo nerazzurro. A parte Thuram, tutti gli altri hanno reso meno delle aspettative. E dopo Leverkusen nel mirino è finito Taremi. L’iraniano, arrivato in estate dal Porto, sta avendo delle grosse difficoltà ad ambientarsi in Italia. Prestazioni sotto gli standard e un feeling con il gol praticamente nullo. Anche in Germania per lui prestazioni insufficiente.

Una situazione che inizia un po’ a stancare anche i tifosi. In molti sui social hanno duramente criticato Taremi per le prestazioni con la maglia dell’Inter. Una sorta di pacco rifilato dal Porto in estate. Per il momento Inzaghi ha deciso di prendere le difese pubblicamente nella conferenza stampa post Leverkusen. Ma vedremo se ora l’iraniano troverà ancora spazio oppure scenderà ancora di più nelle gerarchie del tecnico.

Inter: Taremi bocciato dai tifosi, le ultime

L’avventura di Taremi non sta sicuramente andando come ci si aspettava. In molti quest’estate avevano visto nell’iraniano il giocatore giusto per alzare il livello offensivo. Le aspettative, però, sono state deluse almeno fino a questo momento.

Un giocatore irriconoscibile rispetto a quello visto nel Porto e sono molti i tifosi che lo hanno criticato sui social dopo la partita di Leverkusen. E c’è anche chi chiede il ritorno a gennaio di Sebastiano Esposito al suo posto o addirittura di prendere un attaccante dalla B.

Paragonare Taremi a Dzeko a mio parere è una bestemmia…ricordiamo che Taremi ha giocato titolare anche contro Young Boys e Stella Rossa ed a parte il rigore non ha mai calciato in porta…in serie B ci sono attaccanti migliori di lui — Cacio80 (@Cacio801) December 11, 2024

Taremi è indifendibile. Completamente indifendibile e lo dico da estimatore. — Diego ⭐️⭐️ (@mitrandirr) December 11, 2024

A gennaio serve un attaccante. Taremi è un pollo surgelato e Lautaro irriconoscibile. Ma l’argentino prima o poi tornerà a segnare.

La stagione è lunghissima, impossibile pensare di non rinforzare la rosa

Non c’è modo di convincere l’Empoli a ridarci Seb Esposito prima di giugno? — 亞歷山德羅 #CallMeSnake🐍 (@CrackFriday) December 11, 2024

L Inter ha segnato poco in Champions ha una squadra prettamente difensiva e poco spettacolare le ultime due vittorie fortunose e non prettamente meritate. Taremi un paracarro — Luca Marzella (@luca_marze37518) December 11, 2024

Taremi e Zielinsky non sono all’ altezza. Il primo non e’ nulla ( meno di Sanchez) il secondo trotterella con passaggi di 3 metri. Abbiamo bisogno di giocatori performanti e di un centrale difensivo. — Neo Fasbinder (@actrapido) December 11, 2024

Magari una volta schierare la formazione titolare in champions? Taremi non lo voglio più vedere in campo. Che pacco, mamma mia. — Interista svedese (@Interistasvede1) December 11, 2024

Taremi non è presentabile a questi livelli. Fa pietà — 22.04.24 ore 22:43 ⭐️⭐️ 🖤💙🇷🇺Z (@marcorighi59) December 11, 2024

Simile a cosa scusa. Fra Dzeko e taremi c’è un abisso. Taremi non può giocare nell’inter — 22.04.24 ore 22:43 ⭐️⭐️ 🖤💙🇷🇺Z (@marcorighi59) December 11, 2024

Una ipotesi impossibile per diversi motivi. Taremi concluderà la stagione con l’Inter e poi si prenderanno tutte le decisioni del caso. E, se le prestazioni non cambieranno, una sua partenza non è assolutamente da escludere.