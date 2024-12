Tonali all’Inter: scambio fra compagni di Nazionale

Scenario inedito per il centrocampista del Newcastle, ex Milan, tornato a far parlare di sé sul mercato dopo appena una stagione in Premier League: “Inter incuriosita”. Possibile uno scambio di prestiti

Dopo aver scontato il lungo stop forzato dovuto alla squalifica, Sandro Tonali ha ripreso a calcare i terreni di gioco internazionali con una gran voglia di imprimere il proprio gioco e far ricredere tutti.

L’ex centrocampista rossonero non sembra infatti aver accusato l’assenza nelle varie competizioni, dimostrando sin dalle primissime chiamate in Nazionale da parte di Luciano Spalletti uno stato di forma eccellente. Con indosso la maglia Azzurra Tonali si sente a proprio agio e conta di poterla difendere ancora a lungo, mentre lo stesso potrebbe non dirsi per quella del Newcastle United.

Sebbene le premesse iniziali al momento del suo arrivo in Inghilterra fossero differenti, perché visto come un calciatore promettente in grado di poter aspirare ad essere fra i migliori nel suo ruolo in Premier League, la realtà vede Tonali in balia di una fortissima concorrenza in qualità di comprimario del ruolo a lui congeniale. Questa condizione insoddisfacente avrebbe causato già una rottura all’interno dello spogliatoio, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, che a sua volta potrebbe portare l’entourage del calciatore a manifestare apertamente il proprio dissenso ed aprire nuovi scenari sul mercato.

Tonali per Frattesi, scenario di mercato per il rientro anticipato dell’ex Milan in Serie A

Stando ad alcune fonti, Tonali sognerebbe di fare presto rientro in Italia ma non sarà facile convincere la proprietà saudita del Newcastle a svendere un cartellino costato 60 milioni, esclusi persino i bonus in fase di maturazione.

L’unica via d’uscita praticabile al momento sarebbe quella del prestito con eventuale inserimento di opzione di riscatto, da presentare esclusivamente al cospetto di quei club disposti – anche economicamente – a discuterne. Fra questi spunta anche l’Inter, interessato alla situazione assieme ad altre big come Juventus e l’ex squadra Milan.

Premesso che i nerazzurri non potrebbero mai fare affari a costi esorbitanti al fine di rientrare nella politica finanziaria promossa da Oaktree, sarebbe altresì difficile dare il benvenuto ad un nuovo calciatore tanto esigente ed importante senza lasciar partire qualcun altro. Specie se in un reparto come quello di centrocampo, già folto e completo.

Pertanto l’Inter potrebbe investire soltanto il cartellino di Davide Frattesi in uno scambio alla pari, facendo leva sul fatto che l’agente del nerazzurro è il medesimo che gestisce gli affari di Tonali in Premier League. Da valutare, tuttavia, il pesante ingaggio dell’ex Milan.