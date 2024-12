Inter, intreccio di mercato con la Juventus: coinvolto pure Yildiz

Le rivali storiche del calcio italiano potrebbero ritrovarsi nella stessa barca per respingere un doppio assalto di mercato: irrompe la big

C’erano una volta Inter e Juventus che si contendevano, a suon di miliardi – parliamo dell’epoca delle lire – i campioni provenienti dall’estero. C’erano una volta, e in parte non sono sparite del tutto, aspre battaglie di mercato per accaparrarsi i top player dalle altre big d’Europa. Sebbene negli ultimi anni nessuna delle due abbia alzato un trofeo europeo – i nerazzurri ci sono però andati molto vicini ad Istanbul, nel 2023, perdendo la finale col City – i due club annoverano tra le proprie fila alcuni fuoriclasse, o destinati ad esserlo a breve, ambìti da mezza Europa.

Chi infatti non sarebbe felice di tesserare gente come Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Dusan Vlahovic o Gleison Bremer, al di là del terribile infortunio che ad ottobre ha colpito il difensore brasiliano. E poi ci sono loro, i gioielli on fire. Quelli per i quali si sta muovendo niente di meno che il Liverpool. Che pure non avrebbe problemi sia nel numero che nella qualità degli attaccanti già disponibili in rosa.

Quello che già qualche addetto ai lavori configura come un possibile doppio assalto agli attaccanti di nerazzurri e bianconeri, trova un’eco non di poco conto sulle pagine di ‘Footballinsider247.com‘, uno dei portali britannici più attendibili dal punto di vista dei rumors di mercato.

Thuram o Yildiz, il Liverpool fa sul serio: Inter e Juve tremano

Da Oltremanica sono convinti: i Reds vogliono pescare dalla nostra Serie A la loro nuova risorsa per l’attacco della prossima stagione. Nonostante la non felice esperienza, almeno per ora, di Federico Chiesa con la maglia del glorioso club inglese, la dirigenza del Liverpool vuole a tutti i costi uno tra Marcus Thuram e Kenan Yildiz.

Giova ricordare che sull’attaccante francese, la cui clausola di rescissione fissata ad 85 milioni ha paradossalmente fornito un riferimento economico certo alle pretendenti, insiste anche l’interesse di Real Madrid, Barcellona e PSG. Dal canto suo il talento turco, come sottolineato anche dal suddetto sito, affascina non poco anche l’Arsenal di Mikel Arteta, da qualche giorno molto attivo sulla sua figura.

Tra tutti i prestigiosi club elencati però, chi pare davvero voler fare sul serio è proprio il Liverpool di Arne Slot, già capace, per lo meno fino a questo momento della stagione, di segnare a raffica contro qualsivoglia avversario. Tanto in Premier quanto in Champions League.