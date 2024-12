La rivale lo corteggia: De Vrij pensa al tradimento

Il centrale olandese in uscita dall’Inter può firmare con una diretta concorrente dei nerazzurri. I dettagli

In casa Inter già si pensa a costruire una squadra ancora più forte, in vista della prossima stagione. Acquisti sì ma anche e soprattutto cessioni, necessarie per far spazio a nuovi innesti. Una di queste riguarderà senz’altro la difesa dei campioni d’Italia in carica.

Uno dei nodi da sciogliere da qui ai prossimi mesi riguarderà certamente la difesa. Perché il futuro di Stefan de Vrij, molto probabilmente, non sarà più nella Milano nerazzurra. Il centrale olandese è in scadenza il 30 giugno 2025 con l’Inter e per il momento passi concreti verso il prolungamento non sono stati fatti.

L’Inter mantiene un’opzione di rinnovo unilaterale che potrebbe attivare in ogni momento: da Viale della Liberazione, però, la sensazione è che si voglia voltare pagina e rivoluzionare la retroguardia in vista della prossima stagione.

Si moltiplicano le voci che vorrebbero l’ex Lazio accostato oggi ad una grande squadra, domani ad un’altra. E l’inter, d’altro canto, sembra aver già fatto le sue scelte. Rinnovati per un ulteriore anno – l’ultimo – i contratti di Darmian e Acerbi, il grande ‘sacrificato’ in nome del bilancio e di un ringiovanimento necessario sarà proprio de Vrij.

Pesa e non poco sulle finanze di Oaktree il corposo stipendio del centrale olandese da 3,5 milioni netti a stagione. A questo punto tra le opzioni in ballo che possono allettare il classe ’92 ce n’è una in particolare che farebbe infuriare i tifosi nerazzurri.

Addio Inter, resta in Serie A: i dettagli

Una grande rivale dell’Inter può mettere le mani su de Vrij e rinforzarsi grazie alla sua firma: lo scenario per l’estate è clamoroso. Si tratta della Roma che potrebbe pensare di riportare il 32enne nella Capitale, nonostante il suo passato con la maglia della Lazio.

Il club giallorosso, che non sta vivendo propriamente la stagione dei sogni, è proiettata già all’anno prossimo e tra le priorità della dirigenza capitolina vi sarebbe la firma di un difensore centrale di spessore internazionale e grande esperienza.

Stefan de Vrij, a zero, viene considerato un profilo assolutamente ideale. In tal caso andranno attese le prossime settimane, con l’Inter che sembrerebbe aver già deciso di non voler più puntare sull’olandese e pronta a ritrovarselo contro da avversario.

Il difensore arriverebbe chiaramente a zero: un vero affare, al netto del pesante ingaggio che de Vrij chiederà certamente alla sua prossima squadra. In questa stagione ha fin qui raccolto 15 presenze tra campionato e coppe con 1 gol all’attivo.