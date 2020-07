Tutti pazzi per Lautaro: il Barcellona teme il derby di Manchester

Tutti pazzi per Lautaro: il Barcellona teme il derby di Manchester

Il Barcellona non ha mollato la pista Lautaro ma dovrà vedersela con altri colossi del calcio europeo. Secondo ‘Sportmediaset’ le due di Manchester sono le squadre maggiormente accreditate per prendere ‘El Toro’. Guardiola lo reputa l’erede di Aguero, mentre lo United ha bisogno di un nuovo attaccante di un certo livello per comporre una coppia gol fenomenale con Rashford. Entrambe sono disponibili a trattare il prezzo che l’Inter richiede per la buona riuscita dell’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro