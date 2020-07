Calciomercato Inter, cambia tutto il centrocampo | Cifra shock!

A centrocampo per l’Inter si prospetta una rivoluzione corposa nel prossimo calciomercato. Da Vidal a Kante, i nomi non mancano. Pronte anche le uscite

La dirigenza dell’Inter sta lavorando alacremente sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte in vista della prossima annata. Il reparto particolarmente attenzionato è quello di centrocampo dove si prospetta all’orizzonte la rivoluzione più corposa tra entrate ed uscite. Prima di tutto andrà infatti valutato l’organico attuale dove non mancano le situazioni in sospeso e i nodi da sciogliere. Su tutti quella legata a Marcelo Brozovic, che viste e considerate anche le difficoltà sul rinnovo potrebbe partire lasciando spazio ad un altro big. Col croato avrebbero le valigie pronte anche Vecino e Roberto Gagliardini che non hanno particolarmente convinto. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rientra Lazaro | Resta ‘calda’ l’ipotesi scambio col Milan

Calciomercato Inter, rivoluzione a centrocampo: da Vidal a Kante

Tra i centrocampisti in rosa potrebbe a sorpresa restare ancora Borja Valero con un rinnovo contrattuale, mentre l’eventuale addio di Brozovic servirebbe a finanziare un colpo come N’Golo Kante dal Chelsea che nel caso non sarebbe l’unico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Alaba | Il possibile ‘piano’ di Marotta

Conte infatti vuole rivoluzionare la mediana e Marotta potrebbe andare alla carica anche dell’esperto Arturo Vidal, pupillo del tecnico salentino, mentre a completare il restyling ci sarebbe il giovanissimo Sandro Tonali, talento in uscita dal Brescia e pronto al grande salto. Un tris di centrocampisti che qualora dovesse concretizzarsi potrebbe comportare una spesa da circa 118 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: tutto sul ritorno di Mourinho