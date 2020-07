Calciomercato Inter, colpo Alaba | Il possibile ‘piano’ di Marotta

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano di nuovo su David Alaba, il grande jolly difensivo che vorrebbe Antonio Conte

David Alaba. Stando a indiscrezioni è lui il grande rinforzo chiesto da Antonio Conte per la difesa. Di piede mancino e nato come laterale sinistro prima di emigrare al centro della difesa, da anni l’austriaco è senza dubbio un giocatore di spessore mondiale. Per il tecnico dell’Inter sarebbe perfetto come centrale di sinistra della difesa a tre. Pare che il club nerazzurro lo abbia già incontrato due volte a Milano prima del lockdown. Il Bayern Monaco lo considera fondamentale e per questo punta a blindarlo rinnovandogli il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il classe ’92, però, pretende un sostanzioso aumento dell’attuale ingaggio, circa 5,5 milioni di euro netti più bonus, per cui i nerazzurri possono avere delle speranze così come top club come Manchester City e Barcellona.

Calciomercato Inter, Skriniar fa posto ad Alaba: le cifre

Il ‘piano’ di Marotta potrebbe essere questo: cedere Skriniar, magari proprio al City di Guardiola (che nel mirino ha anche se non soprattutto Lautaro) per 50-60 milioni di euro e poi partire all’assalto di Alaba. Coi bavaresi, nello specifico con Rummenigge, l’Ad interista vanta un eccellente rapporto e c’è ancora in ballo l’affaire Perisic. L’Inter potrebbe offrire sui 45 milioni di euro bonus compresi, insomma la stessa cifra che le ha permesso di mettere le mani su Hakimi, oppure sui 30 più il cartellino appunto di Perisic. Verosimilmente il club teutonico dovrebbe preferire solo una proposta cash.

Al 28enne viennese, invece, potrebbe essere formulata una offerta contrattuale di cinque stagioni a fronte di uno stipendio annuale di 7-8 milioni più bonus. In sostanza un ingaggio simile a quello dei due giocatori più pagati, Eriksen e Romelu Lukaku.

