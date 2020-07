Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: tutto sul ritorno di Mourinho

Il calciomercato Inter ruota intorno alla conferma di Conte in panchina. Non solo Allegri, in caso di esonero, c’è anche il ritorno di Mourinho.

La vittoria di ieri sera contro il Torino ha riportato un po’ di serenità in casa Inter. Tre punti che valgono il sorpasso sull’Atalanta e l’aggancio alla Lazio al secondo posto in classifica. Non si placano tuttavia le voci sul futuro di Antonio Conte: le dichiarazioni del tecnico salentino nel post partita, sommate a quelle dell’amministratore delegato Beppe Marotta fanno pensare che anche la prossima stagione si andrà avanti insieme, sebbene il rapporto non più idilliaco come a inizio stagione, resti l’ombra di Massimiliano Allegri. Ma c’è di più.

Calciomercato, Mourinho al posto di Conte: le ultime di InterLive

La verità è che l’Inter non può ‘permettersi’ di licenziare l’attuale tecnico. Il gruppo Suning si troverebbe a pagare tre top allenatori: oltre a Conte, anche il suo successore e Spalletti. La separazione, dunque, è possibile solo se l’ex CT della Nazionale trovasse un’altra panchina rinunciando allo stipendio percepito a Milano. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, a quel punto entrerebbe in corsa anche José Mourinho. Lo ‘Special One’ non è riuscito nell’impresa di portare il Tottenham in Champions subentrando in corsa a Pochettino e medita già l’addio agli ‘Spurs’. A più riprese ha dichiarato che un giorno sarebbe tornato all’Inter e ora ha sguinzagliato gli intermediari per capire se ci sono le possibilità.

Gli ultimi importanti investimenti hanno fatto capire a Mourinho che l’Inter è pronta a tornare ad alti livelli. Ma per Zhang il portoghese non sembra la prima scelta. Per ora avanti con Conte.

