Calciomercato Inter, Kante si allontana | ‘Intesa’ col top club

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su N’Golo Kante che a quanto pare è il grande desiderio di Conte per rinforzare la mediana. Ma in pole c’è il top club

Non solo il ‘fedelissimo’ Arturo Vidal, per il centrocampo Antonio Conte desidera con forza anche N’Golo Kante. Il francese è stato uno dei pilastri del suo Chelsea che al primo anno riuscì a conquistare, anzi a stravincere la Premier League. Ora il 29enne non è più incedibile per il club di Roman Abramovich, il quale comunque chiede una cifra rilevante: ben 60 milioni di euro. Per l’Inter è dunque in salita, anche perché – stando a ‘Don Balon’ – Kante vuole trasferirsi al Real Madrid di Zidane. Ci sarebbe già una sorta di ‘intesa’ tra il calciatore e le ‘Merengues’…

Calciomercato Inter, Kante lontano: dal Chelsea in arrivo Emerson

Il tecnico dei ‘Blanços’ lo ha messo in cima alla lista della spesa per quanto riguarda il centrocampo, con la vittoria della Liga Florentino Perez sembra disposto ad accontentarlo. Tanto è vero che si sarebbe già messo in moto per racimolare i 60 milioni necessari per strapparlo ai londinesi. Con il Chelsea, intanto, l’Inter sarebbe vicino a chiudere l’operazione Emerson Palmieri. Si parla di accordo vicino sui 25 milioni di euro, mentre per il terzino italo-brasiliano pronto un quinquennale da almeno 4 milioni di euro a stagione. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

