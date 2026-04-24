Torino-Inter, UFFICIALE: infortunio all’anca e stop di 10 giorni

Stagione sfortunata per il difensore che era da poco tornato a disposizione dopo aver smaltito una fascite plantare
Primo match point scudetto in tre mosse. L’Inter si può laureare campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia già in questo week end della 34esima giornata di Serie A, ma non dipende soltanto da sé stessa. Oltre a battere il Torino, infatti, c’è bisogno che questa sera il Napoli non vinca contro la Cremonese e che domenica il Milan non vada oltre il pareggio contro la Juventus.
Insomma, difficilmente Chivu potrà festeggiare allo stadio Olimpico Grande Torino. Intanto la sfida contro i granata perde un protagonista. Si tratta di Tino Anjorin. Questo il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club comunica che il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.
D’Aversa dovrà escludere quindi il centrocampista inglese dalla lista dei convocati per il match contro l’Inter. I tempi di recupero sono stimati in una decina di giorni, il che vuol dire che dovrebbe saltare anche la successiva sfida contro l’Udinese. Una stagione sfortunata per Anjorin, che da poco era tornato a disposizione dopo una fascite plantare.