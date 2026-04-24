Inter, Dumfries ricambia agente: già deciso il futuro

Il terzino destro olandese è al quinto procuratore diverso in cinque anni: la posizione sua e del club nerazzurro

Incredibile ma vero: Denzel Dumfries ha di nuovo cambiato agente. La notizia è stata resa nota dal quotidiano sportivo Tuttosport, che evidenzia come il Nazionale Oranje sia arrivato al quinto procuratore diverso in altrettanti anni. Lo scorso autunno l’esterno destro dell’Inter si era affidato alla agenzia Epic Sports di Ali Barat, che ha buoni contatti con l’Inghilterra e che sembrava il primo passo verso il trasferimento in Premier League.

In effetti a gennaio – quando però Dumfries era ai box per infortunio – c’era stato un tentativo del Liverpool che non è andato in porto. Anche perché il suo sostituto Luis Henrique non stava facendo bene e Chivu temeva di perdere lo scudetto senza l’olandese. Ora la procura è passata al padre Boris, mentre la Epic Sports continua a curare i suoi diritti di immagine. Ma cosa cambia adesso?

Per l’Inter niente: resta la clausola di rescissione valida dall’1 al 31 luglio fissata a 25 milioni di euro. L’impressione è che se nessuno dovesse pagarla, da agosto si parlerà del rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Dumfries sta bene a Milano ma non ha nascosto la volontà di fare una nuova esperienza, ma solo in un top club come poteva essere il Liverpool o il Barcellona. I Mondiali possono essere una vetrina per attirare un’altra big.