UFFICIALE: non rinnova. Da svincolato fa gola pure all’Inter

Marotta fiuta l’affare a costo zero per il reparto offensivo, ma c’è da fare i conti con la concorrenza di Atletico Madrid e Arsenal

L’apertura della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando, con molti club che si stanno già muovendo da tempo. In primis per i giocatori in scadenza di contratto a giugno e che in teoria già dallo scorso febbraio avrebbero potuto siglare un precontratto con la nuova squadra. Anche l’Inter è vigile sulla situazione dei futuri svincolati, con il presidente Beppe Marotta pronto a tornare il Re dei Parametri Zero.

Non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando un rinforzo per il reparto offensivo di Chivu con caratteristiche diverse dagli attaccanti presenti in rosa. Un calciatore forte nel dribbling e nell’assist, che sappiano saltare l’uomo e creare superiorità. In tale ottica, attenzione al nome di Julian Brandt. Il fantasista tedesco ha ufficializzato qualche settimana fa che non rinnoverà il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund.

Il trequartista classe 1996, come rivelato da Marca, è il primo nome sulla lista dell’Atletico Madrid per rimpiazzare Griezmann che da luglio sarà un giocatore dell’Orlando City. Ma i Colchoneros di Simeone, aggiunge il quotidiano sportivo spagnolo, dovrà fare i conti con la concorrenza degli inglesi dell’Arsenal e, appunto, dell’Inter. Marotta ci riprova.