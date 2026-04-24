Calciomercato, entrambi dicono Sì all’Inter: arriverà chi costa meno

Non solo Muharemovic e Manu Kone: Marotta e Ausilio lavorano a un terzo colpo e ci sono due affari ben avviati

Il mercato dell’Inter per la stagione 2026-27 prende forma. Ieri è uscita la notizia dell’accordo tra il club nerazzurro e Tarik Muharemovic. Va trovato ancora quello con il Sassuolo, ma salvo sorprese il difensore bosniaco sarà il primo acquisto di Marotta e Ausilio. Il secondo sarà a centrocampo e se, come pare, ci sarà un nuovo assalto a Manu Kone, l’affare dovrà andare in porto entro il 30 giugno.

Per quella data, infatti, la Roma dovrà fare 80 milioni di plusvalenze per rientrare nel fair play finanziario. Il mediano francese, dal canto suo, ha già dato l’ok al trasferimento alla corte di Chivu. Lo stesso hanno fatto, secondo la Gazzetta dello Sport, anche altri due calciatori come Mario Gila e Oumar Solet. Perché oltre a Muharemovic, i nerazzurri devono necessariamente prendere un altro centrale difensivo visti gli addii certi di Acerbi e Darmian e quelli possibili di De Vrij e Bastoni.

Entrambi classe 2000, lo spagnolo della Lazio e il francese dell’Udinese piacciono molto a Marotta e Ausilio. Su Gila c’è la concorrenza del Milan, mentre per Solet c’è il ‘vantaggio’ che il suo agente Stipic è lo stesso di Calhanoglu con cui si parla di rinnovo. Ma l’impressione è che alla fine arriverà all’Inter dei due quello che avrà il costo del cartellino più basso.