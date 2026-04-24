UFFICIALE, infortunio per Luis Henrique: dettagli e tempi di recupero

Problema muscolare per il laterale brasiliano. Il comunicato del club dopo gli esami

Niente Torino-Inter e non solo per Luis Henrique. Il laterale brasiliano ha subito un infortunio di natura muscolare e stamane si è sottoposto a esami strumentali presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Stando al bollettino ufficiale dell’Inter post accertamenti, Luis Henrique è alle prese con un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni – conclude la nota del club nerazzurro – saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Come appreso da Interlive.it, l’obiettivo dello staff medico sarà quello di riconsegnarlo a Chivu in tempo per la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma allo stadio ‘Olimpico’ mercoledì 13 maggio.

Il 24enne di Joao Pessoa è arrivato all’Inter via Marsiglia l’estate scorsa per 23 milioni di euro più bonus. Nella sua prima e forse unica stagione in nerazzurro, il laterale cresciuto nel Botafogo ha disputato 39 presenze (1 gol e 3 assist) per un totale di 2.078′, la quasi totalità collezionati durante i tre mesi di infortunio di Denzel Dumfries.