Calciomercato, dalla Spagna: addio Inter, va da Simeone

Diego Simeone interferisce con i piani di calciomercato Inter. L’Atletico Madrid sarebbe vicino all’acquisto di Musso dall’Udinese, seguito da Marotta.

Diventato capitano un anno fa con il declassamento di Icardi, Samir Handanovic si appresta a firmare il rinnovo del contratto per un’altra stagione con l’Inter. A 36 anni, tuttavia, il portiere sloveno non può garantire lo stesso rendimento delle passate stagioni e in casa nerazzurra c’è l’intenzione di affiancargli un altro estremo difensore di primo livello come avviene alla Juventus. Con l’addio di Berni e la ‘retrocessione’ di Padelli a terzo portiere, si sonda il mercato alla ricerca di profilo all’altezza. Il primo nome sulla lista dell’AD Marotta pare essere quello di Juan Musso.

Calciomercato Inter, Musso verso l’Atletico Madrid

Il portiere argentino sta disputando una buona stagione tra i pali della porta dell’Udinese e l’Inter vorrebbe intavolare una trattativa tra i 20 e i 25 milioni di euro con i friulani per portarlo a Milano. Come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net‘, tuttavia, sul Nazionale albiceleste è piombato l’Atletico Madrid. Qualora dovesse andare in porto la cessione di Oblak al Chelsea per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, il tecnico dei ‘Colchoneros’ Diego Simeone virerebbe su Musso ed avrebbe la liquidità necessaria per sbaragliare la concorrenza dei nerazzurri.

