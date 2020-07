Derby di Milano per James Rodriguez: può arrivare per 30 milioni

Dopo aver vinto in Germania, James Rodriguez è riuscito a vincere anche nella Liga al suo ritorno al Real Madrid in questa stagione. Anche se non è stato uno dei titolari di Zidane, il colombiano vanta un’altra vittoria sul proprio curriculum che contribuisce a renderlo uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Anche in questa sessione estiva potrebbe andare via e secondo ‘El Chiringuito’ ci sarebbero anche Inter e Milan in lizza per prenderlo. Essendo in scadenza nel 2021 rappresenta la classica occasione d’oro: potrebbe essere acquistato per circa 30 milioni di euro.

