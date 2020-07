Altro derby Milan-Inter: rossoneri su Dzeko se parte Ibrahimovic

Se il Milan perderà Ibrahimovic, la dirigenza rossonera si fionderà su Dzeko. Sono queste le ultimissime indiscrezioni in merito ai rossoneri in ottica mercato, indiscrezioni che si intrecciano con i piani nerazzurri per l’attacco. Nonostante la probabilissima conferma di Lautaro, l’Inter ha bisogno di un’altra bocca di fuoco per preparare al meglio la prossima annata. Se lo svedese dirà addio, Gazidis andrà a caccia del bosniaco che sta per liberarsi dalla Roma. Lo rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui sarebbe stata una precisa richiesta di Pioli.

