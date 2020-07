Calciomercato Inter, scambio e soldi per il bomber | Decisivo Esposito

Prosegue la caccia ad un nuovo centravanti in casa Inter. Il bomber potrebbe arrivare dalla Serie A: occhi puntati su Zapata, possibile scambio

Dopo un super avvio di stagione la coppia d’attacco dell’Inter formata da Lukaku e Lautaro ha incontrato non poche difficoltà nella seconda metà, soprattutto dal rientro in campo post-lockdown. Una crisi di gol che non è stata affatto agevolata dalla panchina corta nel reparto offensivo con il solo Sanchez come alternativa di rilievo ai due titolari vista la giovane età di Esposito. Per queste ragioni l’Inter prosegue la propria caccia ad un nuovo centravanti che possa portare in dote gol, fisicità ed esperienza per la gioia di Antonio Conte. Marotta e soci sondano anche il mercato di Serie A con Duvan Zapata come possibile acquisto. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, caccia a Duvan Zapata: carta Esposito

L’Inter potrebbe tornare alla carica per Duvan Zapata, vecchio pallino di Antonio Conte e centravanti in grado di garantire un alto rendimento in Serie A. Per convincere l’Atalanta i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 30 milioni di euro più Esposito, garantendosi però sul 2002 una corsia preferenziale. Si tratterebbe nel caso di una sorta di recompra, sfruttabile entro cinque anni.

L’Atalanta dal canto suo potrebbe chiedere 40 milioni. Si può dunque chiudere a metà strada sui 35 considerati gli eccellenti rapporti tra le società. Sul colombiano ci sono anche Atletico Madrid e Juventus.

