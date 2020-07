Folle idea per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. I nerazzurri cercano una prima punta di esperienza e non è da escludere la suggestione Ibrahimovic

Sin dalla scorsa estate Antonio Conte ha richiesto alla società un nuovo attaccante di esperienza da piazzare alle spalle di Lukaku in modo tale da far rifiatare il belga in alcuni momenti della stagione. Quest’anno è toccato a Sanchez, seppur con caratteristiche molto diverse, mentre in vista della prossima annata Marotta e soci stanno sondando il terreno per altri bomber che abbiano una fisicità maggiore. Il preferito attualmente resta Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma in virtù dell’alto ingaggio percepito dopo il rinnovo. Il bosniaco è stato il più vicino un anno fa e con le giuste condizioni potrebbe tornare in auge. In seconda piazza c’è invece Olivier Giroud che dopo essere stato vicino all’addio ha ritrovato una discreta continuità al Chelsea con Lampard. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, folle idea Ibrahimovic: piano C per l’attacco

L’Inter prosegue dunque la sua caccia al colpo in attacco con un nuovo piano C che potrebbe rivelarsi il più intrigante. La dirigenza dell’Inter potrebbe infatti fiondarsi su Zlatan Ibrahimovic, ancora in dubbio sul suo futuro al Milan. Pazza idea di Conte che qualora dovessero saltare le prime scelte potrebbe provare a virare sullo svedese.

