Accordo di massima per Tonali: si attende la stretta di mano, le cifre

Sandro Tonali e l’Inter sembrano ormai vicini al matrimonio. Secondo il ‘Messaggero’, l’Inter e il Brescia avrebbero trovato un accordo di massima per il trasferimento del regista per circa 35 milioni di euro. Al nuovo Pirlo saranno corrisposti circa 2,5 milioni a stagione per 5 anni. Si attende il definitivo accordo con allegata stretta di mano, gesto che sancirebbe definitivamente la rinuncia forzata di Milan e Juventus per la corsa al giocatore.

