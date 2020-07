Calciomercato Inter, addio UFFICIALE | La proposta nerazzurra

Conte vuole un difensore esperto da inserire in rosa. La giusta occasione potrebbe arrivare dalla Premier League dove Vertonghen non ha rinnovato e ha salutato gli Spurs

Antonio Conte pensa già al prossimo anno e vorrebbe in rosa un nuovo difensore d’esperienza per innalzare il tasso del reparto arretrato ed integrare al meglio la propria difesa a tre. Tra i calciatori più spesso accostati all’Inter c’è il veterano Jan Vertonghen, centrale belga che ha ufficialmente concluso la sua lunga militanza al Tottenham come annunciato anche sui social: “Ho fatto il mio tempo in questo club. È un giorno triste per molte ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho trovato, lo staff, giocare in un nuovo emozionante stadio e ovviamente voi, tifosi”. L’esperto difensore ex Spurs lascia la società londinese dopo 8 anni ed è ora alla ricerca di una nuova squadra. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Idea scambio shock

Calciomercato Inter, Vertonghen saluta il Tottenham: un mancino per Conte

Con l’addio ufficiale al Tottenham potrebbe dunque arrivare una proposta concreta da parte dell’Inter per Vertonghen. Sul piatto Marotta e soci potrebbero mettere: due anni a 5-6mln a stagione con opzione per terzo anno. Conte dal canto suo vorrebbe infatti inserire in rosa un nuovo difensore di piede mancino e dall’esperienza internazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sanchez a titolo definitivo | Il piano di Marotta

Il sogno in questo senso resta Alaba ma viste le grosse difficoltà di arrivare all’austriaco appare più semplice pensare al belga ex Spurs. Vertonghen potrebbe inoltre arrivare a Milano anche in considerazione di una possibile partenza del deludente Godin che libererebbe spazio salariale proprio al centrale classe 1987.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ingaggio da 18 milioni per il pupillo di Conte | Le ultime di InterLive