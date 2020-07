Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Alexis Sanchez che la dirigenza nerazzurra punta ora ad acquistare a titolo definitivo

AGGIORNAMENTO 10.51 – Stando a ‘Gazzetta.it’ è ai dettagli l’intesa con Sanchez e in dirittura d’arrivo anche l’accordo col Manchester United per il rinnovo del prestito oltre il 5 agosto.

L’Inter non vuole lasciarsi scappare Sanchez proprio ora che il cileno si è rilanciato alla grande dopo una stagione tribolata a causa dell’operazione alla caviglia dello scorso novembre. Tra mille difficoltà Marotta continua a trattare con il Manchester United per il prolungamento del prestito fino al termine della stagione, quindi compresa tutta l’Europa League, visto che l’attuale accordo prevede la partenza del cileno dopo la gara col Getafe. L’Ad discute in realtà coi ‘Red Devils’ dell’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante di Tocopilla, su cui Conte vuole puntare pure nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, dal cartellino all’ingaggio: il ‘piano’ per Sanchez

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ i nerazzurri puntano a ottenere uno sconto di 5-10 milioni di euro rispetto ai 20 milioni che chiede lo United, mentre per quanto riguarda il maxi ingaggio del classe ’88 – circa 13 milioni di euro se non di più – l’idea è quella di ‘spalmarlo’ in più anni in modo di non appesantire troppo il bilancio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il tutto sfruttando il famoso Decreto Crescita che consente un sostanzioso risparmio sullo stipendio lordo dei professionisti che approdano o tornano in Italia.

