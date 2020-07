Inter-Napoli: i nerazzurri vogliono vendicare la sconfitta in Coppa Italia

Inter-Napoli, per i bookmaker nerazzurri favoriti nella sfida valida per la 37esima giornata del campionato di serie A. Gli scommettitori prevedono anche una partita con almeno due reti

INTER NAPOLI BOOKMAKER/ Domani sera tornano a sfidarsi, per la quarta volta quest’anno, Inter e Napoli. La prima partita è stata quella di campionato a gennaio al San Paolo, che ha visto la formazione di Conte andare a vincere 3-1 nello stadio campano, fatto che non accadeva dall’ottobre 1997. Discorso diverso nella semifinale di Coppa Italia, nella gara di andata disputata al Meazza, la squadra di Rino Gattuso si è presa la rivincita e ha superato 1-0 quella di Conte, mettendo una seria ipoteca sulla finale, che è stata raggiunta grazie all’1-1 nella gara di ritorno. A prescindere che domani sera l’Inter si gioca il secondo posto e il Napoli non ha più nulla da chiedere al campionato, visto che si trova in settima posizione, con la qualificazione alla prossima Europa League in tasca e, anche se si trova a un solo punto dal Milan sesto e cinque dalla Roma quinta, stare davanti ad una o a entrambe le squadre non cambierebbe la sua situazione. In ogni caso è difficile che un tecnico come Rino Gattuso, ex giocatore rossonero, vorrà venire a San Siro a fare la comparsa. I dieci precedenti in campionato al Meazza parlano di cinque vittorie nerazzurre e l’ultima sconfitta in campionato risale al 30 aprile 2017, ancora uno 0-1, come in Cappa Italia. Secondo i bookmaker nerazzurri favoriti e dati a 2, mentre la vittoria degli azzurri è a 3,35 e il pareggio a 3,65.

