Calciomercato Inter, Conte spiazzato | Annuncio UFFICIALE

Novità importanti in ottica calciomercato Inter. Il tecnico Antonio Conte dovrà rinunciare ad un suo pupillo: le ultime dichiarazioni di Vidal.

Il corteggiamento dell’Inter nei confronti di Arturo Vidal va avanti da più di un anno. Nemmeno l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, per il momento, è riuscito a spostare gli equilibri e convincere il centrocampista cileno a sposare la causa del club meneghino. E la situazione sembra destinata a rimanere la stessa anche in questa anomala sessione estiva di calciomercato. A spingere per la sua permanenza al Barcellona è la stella della squadra: Lionel Messi. Anche la possibilità che il cartellino dell’ex Juventus venga inserito in uno scambio con Lautaro Martinez sembra ormai tramontata.

Calciomercato Inter, Vidal gela Conte: “Voglio restare al Barcellona”

Le dichiarazioni rilasciate oggi dallo stesso Arturo Vidal ai microfoni dell’emittente sudamericana ‘Win Sport Tv’ suonano come una sentenza di condanna per i sogni di Conte di portarlo all’Inter. “Voglio continuare a essere importante nel Barcellona – ha detto il mediano cileno – Quando giochi in questo club, i tifosi non vogliono altro che vincere. Abbiamo lavorato poco con Quique Setien ed il cambio di panchina è stato brusco, perciò decideremo il futuro soltanto alla fine della stagione”.

Niente Vidal dunque. Per rinforzare il centrocampo Marotta da tempo pensa ad altri obiettivi. La pista più calda è quella che porta al giovane Tonali del Brescia, con il quale c’è già una bozza di accordo.

